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الرئيسية | حوادث | توقيف امرأة وزوجها بشبهة المتاجرة في المخدرات

توقيف امرأة وزوجها بشبهة المتاجرة في المخدرات

توقيف امرأة وزوجها بشبهة المتاجرة في المخدرات
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 نونبر 2018 - 19:00

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الإثنين، من توقيف امرأة وزوجها للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خاصة، في حين أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على ما مجموعه 2310 من الأقراص المهلوسة، من بينها 120 من الأقراص الطبية المخدرة و2190 قرص من مخدر الإكستازي، علاوة على حجز ثلاثة هواتف محمولة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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