كمين يطيح بعصابة لترويج المخدرات في مراكش

هسبريس من الرباط

تمكنت مصالح الأمن بمراكش، مؤخرا، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات وحجز أزيد من 9 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وحسب مصدر أمني، فقد جاءت هذه العملية بعد قيام مصالح المنطقة الأمنية المحاميد بوضع كمين لسيدة كانت رفقة طفل في الثالثة من العمر، بعدما تبين أنها تنشط ضمن عصابة ترويج مخدر الشيرا وتستغل القاصر في عملية التمويه عن نشاطها الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته، أن العملية أسفرت عن إيقاف المعنية بالأمر متلبسة بحيازة 11 صفيحة من مخدر الشيرا وحجز دراجة نارية تمكن صاحبها من الفرار، قبل أن يتم القيام بتفتيش قانوني بمنزل الموقوفة أسفر عن حجز 97 صفيحة إضافية من مخدر الشيرا لتبلغ الكمية المحجوزة 9 كلغ و800 غرام ، وإيقاف سيدة أخرى يشتبه في مشاركتها في نفس الفعل الإجرامي.

وتمت إحالة الظنينتان على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس العمل الجرمي.