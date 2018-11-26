قتيل ومصاب في حادث مروري ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، مساء اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات حادث مميت تعرض له طالب يبلغ من العمر 24 سنة، إثر دهسه من طرف شاحنة من الحجم الكبير بمنطقة حربيل ضواحي مراكش.

وقالت مصادر طبية لهسبريس إن الهالك كان قيد حياته يتابع دراسته بالسنة الثانية بمعهد التكنولوجيا، مضيفة أن حالة زميله الذي يبلغ من العمر 20 حرجة بسبب جروحه الخطيرة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي الذي يشرف على علاجه بقسم العناية المركزة بمستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش يبذل قصارى جهده لإنقاذ حياته.

وكان الضحية وزميله على متن دراجة نارية في طريقهما إلى مدينة تامنصورت ضواحي مراكش، حين فوجئا بصدمهما على مستوى تراب جماعة حربيل؛ ما أدى إلى وفاة أحدهما في الحين.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي أشرفت على إيداع جثة الطالب بمستودع الأموات بباب دكالة، واعتقال سائق الشاحنة.