24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سلاليون يطالبون بمستحقات تفويت أرض بالقنيطرة
- تاغبالوت تشتكي الإهمال
- العقار وصناعات الدواء يكبدان مزيدا من الخسائر لبورصة البيضاء
- الوداد يعفي السعيدي من المران تحسبا للفتح
- شباب يطلقون مبادرة لإنقاذ المحاصرين وسط الثلوج
- المغرب ينتظر الرد الجزائري الرسمي على مبادرة الملك محمد السادس - (100)
- اسليمي: الجزائر تختبئ وراء الاتحاد المغاربي لتعويم "حوار الملك" - (78)
- هل يصلح "الاتحاد المغاربي" فساد الدهر بين الرباط والجزائر؟ - (63)
- الكنبوري يناقش قانون مساواة الرجال بالنساء في الإرث بتونس - (58)
- الرحلات السريعة لقطار "البراق" تؤخر التنقلات على السكك الحديدية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل ومصاب في حادث مروري ضواحي مراكش
فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، مساء اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات حادث مميت تعرض له طالب يبلغ من العمر 24 سنة، إثر دهسه من طرف شاحنة من الحجم الكبير بمنطقة حربيل ضواحي مراكش.
وقالت مصادر طبية لهسبريس إن الهالك كان قيد حياته يتابع دراسته بالسنة الثانية بمعهد التكنولوجيا، مضيفة أن حالة زميله الذي يبلغ من العمر 20 حرجة بسبب جروحه الخطيرة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي الذي يشرف على علاجه بقسم العناية المركزة بمستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش يبذل قصارى جهده لإنقاذ حياته.
وكان الضحية وزميله على متن دراجة نارية في طريقهما إلى مدينة تامنصورت ضواحي مراكش، حين فوجئا بصدمهما على مستوى تراب جماعة حربيل؛ ما أدى إلى وفاة أحدهما في الحين.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي أشرفت على إيداع جثة الطالب بمستودع الأموات بباب دكالة، واعتقال سائق الشاحنة.