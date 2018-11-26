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الرئيسية | حوادث | مجهول يعتدي ويسطو على أموال عجوز بآيت باها

مجهول يعتدي ويسطو على أموال عجوز بآيت باها

مجهول يعتدي ويسطو على أموال عجوز بآيت باها
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:20

اقتحم شخص، اليوم الاثنين، منزل عجوز في دوار "الجامع"، التابع للجماعة الترابية آيت باها، حيث تمكّن من السطو على مبلغ مالي قُدّر بحوالي 8 ملايين سنتيم من داخل خزانة خشبية بإحدى غرف منزلها.

ووفقا لرواية جيران الضحية، فقد عمد الشخص إلى اقتحام البيت زوالا، واعتدى عليها بواسطة سلاح أبيض، مسبّبا لها جروحا غائرة، حيث دلّته على مكان وجود المبلغ المالي، الذي استولى عليه، ولاذ بعد ذلك بالفرار.

ولم تتمكن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها، التي تلقّت إخبارا بالفعل الإجرامي، من الوصول إلى هوية الفاعل، حيث حلت بالمنزل عناصر من المختبر العلمي والتقني للدرك وقامت بالمعاينات الضرورية وعملت على رفع البصمات، في انتظار الوصول إلى الواقف وراء عملية الاعتداء الجسدي المقرون بالسرقة من داخل المنزل.

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