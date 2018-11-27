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الرئيسية | حوادث | درك أسني يوقف متلبسين بالتنقيب عن "الكنوز"

درك أسني يوقف متلبسين بالتنقيب عن "الكنوز"

درك أسني يوقف متلبسين بالتنقيب عن "الكنوز"
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني بإقليم الحوز، أمس الاثنين، ثلاثة أشخاص متلبسين بالحفر والتنقيب عن الكنوز بأحد جبال الأطلس الكبير.

وقالت مصادر هسبريس إن كلا من قائد السلطة المحلية بجماعة مولاي إبراهيم والدرك الملكي كانا يشرفان على تنظيم آخر يوم من فعاليات موسم المنطقة، وفجأة أثار انتباههما ضوء في مكان سحيق من الواد بعيدا عن مكان التظاهرة.

وأضافت المصادر نفسها أن التحري أسفر عن ضبط فقيه من سيدي يحيى الغرب وشخصين آخرين تتراوح أعمارهم بين 40 و45 سنة، منهمكين في الحفر مستغلين الازدحام الذي تعرفه منطقة مولاي إبراهيم بمناسبة موسمها.

يذكر أن الموقوفين أخضعها، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، في انتظار تقديمهما أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الكنوززز الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:47
اين المشكل فهم لم يسرقو احد ولم يعتدوا....
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38
2 - samir الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:49
اتمنى من رجال الدرك اعتقال المنقبين على المال العام
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29
3 - متتبع الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:04
المغرب يشكل الاستثناء في هذا الخصوص ؛ وهو ما يقتضي التضامن مع هؤلاء الفقراء المدفوعين غصبا عنهم للمجازفة بأرواحهم في سبيل العثور على شيء قد ينتشلهم من براثن الزلط المسلط عليهم .
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20
4 - Hassan Sima الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:10
گان عليهـم ترگهـم منهـمگين في حفرهـم وإنتظار ما يخرجونه هـذا إن گان حقا غيييييييي باش ما تبقاش فيهـم الحرقة فالحراسة النظرية أو شي ناس ما يبقاش بالهـم مشوش واش بصح ولا لا صباحگم سعيد
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11
5 - Sanhagi الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:14
في مجموعة من البرامج التلفزية، أشاهد باحثين عن الكنوز و الحفريات و النيازك، سواء في أوروبا او أمريكا دون أية مشاكل. فلماذا يعتقلون في المغرب؟ شخصيا أفضل ان تستخرج هذه الكنوز و تستثمر على ان تبقى مدفونة تحت الارض.
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19
6 - الحسين الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:50
امريكا بالعكس يشجعون الناس على التنقيب والبحث عن الماس والدهب تحت الارض.
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