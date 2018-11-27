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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف مروجَي "قرقوبي" داخل صيدلية
في وقت تواصل عناصر الشرطة القضائية محاربة مروجي أقراص الهلوسة (القرقوبي)، يعمد هؤلاء إلى ابتكار حيل جديدة من أجل الحصول على هذه الأقراص المخدرة وتروجيها وسط المدمنين؛ فقد شهدت إحدى الصيدليات بمدينة المحمدية ليلة أمس الإثنين حضور شخصين على متن سيارة من الطراز الرفيع، قصد اقتناء بعض الأدوية، ليتبين في النهاية أن الأمر يتعلق بأقراص هلوسة؛ غير أن الإخبارية التي توصلت بها عناصر الشرطة القضائية بالمدينة جعلتهما يسقطان في شراكها.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فإن أحد عناصر الشرطة القضائية كان يتواجد داخل الصيدلية التي قصدها أحد المشتبه فيهما، بينما ظل شريكه ينتظره في السيارة، ليتم القبض عليه مباشرة بعد تسليمه الوصفة الطبية من أجل الحصول على الأقراص.
وأضافت مصادر الجريدة أن العناصر الأمنية حاصرت صاحب السيارة بدوره، ليتم اقتياد المتهمين صوب مقر الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهما قبل إحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادرنا أن المعنيين بالأمر يتحدران من مدينة برشيد، ويتوفران على وصفة طبية مسلمة من إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء؛ فيما جرى حجز ما يزيد عن 400 قرص هلوسة بالسيارة المذكورة.
وكشفت مصادر الجريدة أن التحريات الأولية مع المشتبه فيهما أظهرت أنهما قاما بالعملية نفسها لدى ثلاث صيدليات أخرى، ما مكنهما من الحصول على كمية مهمة من أقراص الهلوسة قصد ترويجها في صفوف المدمنين.
وشنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة "الزهور"، في الأسابيع الأخيرة، حملات مكثفة على مروجي المخدرات وأقراص الهلوسة، فأسقطت العديد منهم، وحجزت كميات كبيرة من هذه الحبوب التي تؤدي بمتناوليها إلى ارتكاب جرائم.