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الرئيسية | حوادث | جمارك ميناء طنجة المتوسط تحجز أموالا وهواتف

جمارك ميناء طنجة المتوسط تحجز أموالا وهواتف

جمارك ميناء طنجة المتوسط تحجز أموالا وهواتف
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 19:15

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط من حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وكمية مهمة من الأجهزة الإلكترونية والبضائع المهربة؛ وذلك خلال عمليات متفرقة على مدى أربعة أيام.

وقد حجزت عناصر الجمارك 15 ألف يورو بحوزة مغربي مقيم بالخارج، و16 ألفا و700 جنيه إسترليني لدى شخص آخر، و51 ألف أورو، و25 هاتفا.

عملية تفتيش دقيق لسيارة مرقمة بإسبانيا مكنت الجمركيين من حجز 30 هاتفا ذكيا جديدا، و15 هاتفا مستعملا، في مخابئ على مستوى سيارة، بينما مكنت عملية أخرى من حجز 24 هاتفا ذكيا، و3 أجهزة لفحص السيارات، و5 شاشات عرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mre الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 19:38
خاصنا قناة عمومية إسمها "السابعة" باش نشوفو بطولات الجمارك فالتمتيل و حجز التوافه.
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2 - تنغيري الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 19:41
عجيب امر هاته البلاد،لم نسمع يوما بأن الجمارك حجزت اموالا و ذهبا او فضة مهربة من قبل مسؤولي البلاد.فعلا غريب امر المغرب،اذا كنت في المغرب فلا تستغرب.ههه
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3 - وليد الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 19:56
سبحان الله مغاربه علاش مغاربيين ،غير على فلوس اشنو بغايتيهوم اداخلو ،صابون أو شابوان
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