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كُتّاب وآراء
جمارك ميناء طنجة المتوسط تحجز أموالا وهواتف
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط من حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وكمية مهمة من الأجهزة الإلكترونية والبضائع المهربة؛ وذلك خلال عمليات متفرقة على مدى أربعة أيام.
وقد حجزت عناصر الجمارك 15 ألف يورو بحوزة مغربي مقيم بالخارج، و16 ألفا و700 جنيه إسترليني لدى شخص آخر، و51 ألف أورو، و25 هاتفا.
عملية تفتيش دقيق لسيارة مرقمة بإسبانيا مكنت الجمركيين من حجز 30 هاتفا ذكيا جديدا، و15 هاتفا مستعملا، في مخابئ على مستوى سيارة، بينما مكنت عملية أخرى من حجز 24 هاتفا ذكيا، و3 أجهزة لفحص السيارات، و5 شاشات عرض.