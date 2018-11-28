حجز خمور مهربة في المعبر الحدودي "باب مليلية"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني انصار بالناظور من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور من مدينة مليلية باستعمال سيارة خفيفة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية تفتيش السيارة المرقمة بالمغرب مكنت الجمركيين من حجز 52 قنينة من "الويسكي"، وستة لترات من النبيذ الأحمر.

وقد تم تسليم السائق لمصالح الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.