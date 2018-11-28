شرطة العروي توقف متورطا بالتهجير السري للبشر

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العروي من توقيف أحد أبرز الوجوه الناشطة في مجال التهجير السري للبشر.

عملية التوقيف تمت بجماعة ميضار القروية، التابعة ترابيا لإقليم الدريوش، بعد توصل عناصر شرطة العروي بمعطيات حول مكان تواجد المبحوث عنه الذي ورد اسمه كمتزعم لشبكة منظمة تشتغل في مجال تهجير البشر، ضمنهم مواطنون منحدرون من دول جنوب الصحراء.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.