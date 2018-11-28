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كُتّاب وآراء
الأمن الإسباني يوقف مغربيا أجبر ابنته على الزواج
أوقفت عناصر الشرطة الإسبانية أبا مغربيا وابنه الأكبر بمدينة أليكانتي الواقعة بالجزء الشرقي للمملكة الأيبيرية، بعدما أرغما الابنة القاصر على الزواج من شخص مقيم بالمغرب يكبرها بـ20 عاما.
وقالت القيادة العليا للأمن بالمدينة إن الموقوفيْن شرعا في ترتيب إجراءات تزويج الابنة القاصر ضدا على إرادتها، لا سيما أنها عبّرت عن رفضها لفكرة الزواج أملا في إتمام دراستها، مشيرة إلى أن الأمر تسبب لها في ضغوطات نفسية دفعتها إلى محاولة الانتحار.
وأضاف المصدر الرسمي ذاته أن المشتكية، البالغة من العمر 17 سنة، عانت من الإكراه والإيذاء طوال فترة المراهقة، موضحة أنها تعيش حاليا داخل مركز لإيواء الأطفال ضحايا العنف وترفض العودة إلى منزلها تحت أي ظرف، خاصة أنها ترغب في مواصلة دراستها.
وأفادت صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية بأن أفرادا من فرقة الحرس المدني نجحوا في وقف عملية ترحيل القاصر نحو المغرب بغرض تزويجها، مبرزة في السياق نفسه أن العائلة المغربية أرغمت الابنة على ارتداء الحجاب والتوقف عن الدراسة بغية الزواج بمغربي يبلغ من العمر 37 سنة.
وأورد المنبر الإعلامي أن المشتكية لا تستطيع مغادرة المنزل إلا برفقة أحد أفراد العائلة، الذين يعملون على مراجعة محتويات هاتفها الشخصي باستمرار، مؤكدا أنه في لحظة منعوها من الذهاب إلى المدرسة التي تتابع فيها دراستها، قبل أن تتقدم بملتمس استعطاف لدى إدارة المؤسسة بغية اجتياز الامتحانات.
وتابعت الصحيفة أن الضحية تمكنت من اجتياز جميع المواد باستثناء واحدة، على الرغم من غيابها اليومي عن الحصص الدراسية. وأضافت أنها كانت ترغم على إجراء مكالمات هاتفية يومية مع زوجها المحتمل، وأنها "تتعرض لاعتداءات مختلفة من طرف شقيقها الأكبر بسبب رفضها للعادات الدينية والثقافية المغربية".