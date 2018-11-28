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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة ينهي مغامرات "الشبيبة" في السرقة بالنشل

أمن طنجة ينهي مغامرات "الشبيبة" في السرقة بالنشل

أمن طنجة ينهي مغامرات "الشبيبة" في السرقة بالنشل
هسبريس – عبد الواحد استيتو
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 08:04

أوقفت مصالح أمن الدائرة الثانية بطنجة شخصا متخصصا في السرقة بالنشل، ومن ذوي السوابق العدلية القضائية.

الموقوف، الملقب بــ "الشبيبة"، كان موضوع عدد من شكايات بالسرقة بالنشل قيدت ضد مجهول بشارع المكسيك، قبل أن تترصده عناصر الدائرة الثانية وتوقفه في حالة تلبس.

وبعد البحث مع الموقوف، تمكنت عناصر الأمن من استرجاع بعض الهواتف المسروقة، بينما اعترف بنشاطه الإجرامي في نشل الهواتف بالشارع المذكور، واستغلاله لأوقات الذروة لتنفيذ عملياته التي تستهدف جيوب المواطنين.

وقد وُضع المتخصص في السرقة بالنشل رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة .

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