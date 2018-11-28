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كُتّاب وآراء
حجز سيارة محملة بـ"الكيف وطابا" نواحي تاونات
تمكنت السلطات المحلية لقيادة سيدي المخفي، بإقليم تاونات، من حجز سيارة خفيفة محملة بـ300 كيلوغرام من "الكيف" ومائة كيلوغرام من "طابا".
ووفق مصادر هسبريس فإن هذه العملية، التي تم تنفيذها على مستوى مركز فريشة التابع لجماعة تمزكانة، قام بها القائد وثلاثة أفراد من القوات المساعدة.
"سائق السيارة ورفيق له تمكنا من الفرار، مستغلين الظلام وقت العملية ووعورة تضاريس المنطقة"، تزيد المصادر نفسها.
تم تسليم المخدرات المحجوزة لمصالح المركز الترابي للدرك الملكي في غفساي، قصد استكمال البحث وتوقيف المعنيين بالأمر.