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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطتين في استعمال التزوير للتوظيف الوهمي

توقيف متورطتين في استعمال التزوير للتوظيف الوهمي

توقيف متورطتين في استعمال التزوير للتوظيف الوهمي
هسبريس من الرباط
الخميس 29 نونبر 2018 - 00:18

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة من توقيف سيدتين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية في إطار عمليات التوظيف الوهمي.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة كانت قد استمعت لشخصين، بصفتهما ضحايا، بعدما تقدما أمام مدرسة للتكوين الشرطي وأدليا باستدعاء مزور يفيد قبولهما في مباراة أسلاك الشرطة، قبل أن يكشف البحث عن تشخيص ضحيتين آخرين، وتوقيف المشتبه فيها التي تضطلع بدور الوساطة في عمليات التوظيف الوهمي، والتي تم العثور بحوزتها على إيصالات لتحويلات مالية.

البلاغ أضاف أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية بمدينة تمارة، التي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزلها عن حجز مجموعة كبيرة من الاستدعاءات المزورة الخاصة بامتحانات عدة مؤسسات عمومية، و13 استدعاء مزورا لامتحانات الشرطة، علاوة على وثائق هوية ومستندات إدارية في اسم الأغيار.

وأوضح البحث الأولي، بحسب البلاغ ذاته، ضلوع المشتبه بهما، البالغتين من العمر 37 و41 سنة، في النصب على المرشحين لاجتياز الامتحانات الوظيفية لأسلاك الشرطة وغيرها من الامتحانات التي تجريها المؤسسات العمومية، حيث يتم تسليمهم استدعاءات مزورة تفيد قبولهم في التوظيف حتى بدون اجتياز المباراة بالنسبة لبعضهم، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألفا و80 ألف درهم للمرشح الواحد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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