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كُتّاب وآراء
التزوير والاختلاس يحبسان رئيس جماعة سبت الوداية
أدانت ابتدائيا الغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، رئيس جماعة سبت الوداية (خ. ل)، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا لأجل التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
كما أدين بالعقوبة السجنية ذاتها على خلفية هذه القضية التي تفجرت مطلع السنة الماضية، بعد شكاية تقدمت بها المعارضة ضد رئيس جماعة الوداية المنتمي لحزب الاستقلال تتهمه من خلالها بالتزوير وتبديد أموال عمومية، موظفان اثنان بالجماعة ذاتها، أحدهما شقيق الرئيس، بتهمة المشاركة في التزوير والاختلاس.
وكانت شكاية المعارضة قد وثقت لاستفادة شقيق الرئيس (ب. ل)، الموظف الشبح بجماعة سبت الوداية، فضلا عن أجرته الشهرية، من تعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة رغم إقامته، رفقة زوجته الأوروبية، بالديار الإسبانية، وعززت اتهاماتها بوثيقة تثبت تواريخ مغادرة ودخول شقيق رئيس الجماعة لأرض الوطن.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قرر متابعة الرئيس المذكور، رفقة شقيقه والموظف الجماعي، على خلفية هذه القضية، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 20 مليون سنتيم للأول، و10 ملايين سنتيم، وثلاثة ملايين سنتيم، للمتهمين الأخيرين، على التوالي.