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الرئيسية | حوادث | حريق بأحد المنازل يستنفر السلطات المحلية بسطات

حريق بأحد المنازل يستنفر السلطات المحلية بسطات

حريق بأحد المنازل يستنفر السلطات المحلية بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:04

اندلع حريق مهول، الأربعاء، بأحد المنازل بحي "بّام" شرق مدينة سطات، وأتى على محتويات المنزل، دون تسجيل خسائر في الأرواح، لأسباب شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الأمن بسطات.

الحادث استنفر عناصر الضابطة القضائية، وممثلا عن السلطات المحلية بالمقاطعة الثانية، وجرى استدعاء رجال الوقاية المدنية بثكنة سطات الذين عملوا على إخماد النيران والحيلولة دون انتقالها إلى المنازل المجاورة، بعدما غادر أفراد الأسرة المنزل ناجين بأنفسهم.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية بسطات، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، بحثا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحريق.

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