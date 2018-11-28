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الرئيسية | حوادث | شرطي يشهر مسدسا لتوقيف حامل سلاح بالداخلة

شرطي يشهر مسدسا لتوقيف حامل سلاح بالداخلة

شرطي يشهر مسدسا لتوقيف حامل سلاح بالداخلة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:27

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، صباح اليوم، لإشهار سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعدما عرض عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير وتبادل العنف مع ثلاثة من رفاقه، قبل أن يعمد إلى تهديد موظفي الشرطة بواسطة سكين من الحجم الكبير، مما اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، حيث تم توقيف المشتبه فيه رفقة أحد شركائه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وخلص البلاغ إلى أن المشتبه فيهما وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، كما نقل مشتبه فيه ثالث إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية جراء تعرضه لإصابات جسدية خلال العراك، فيما تتواصل الأبحاث التي تجريها فرقة الشرطة القضائية لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة وتوقيف باقي المتورطين فيها.

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