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الرئيسية | حوادث | تحرش جنسي يورط 3 أشخاص بينهم شرطي وجندي

تحرش جنسي يورط 3 أشخاص بينهم شرطي وجندي

تحرش جنسي يورط 3 أشخاص بينهم شرطي وجندي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:05

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس وصباح اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف شرطة وآخر جندي، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والتغرير بسيدة متزوجة ومحاولة الاختطاف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدم زوج بشكاية لدى مصالح ولاية أمن فاس، صباح أمس الثلاثاء، يتهم فيها ثلاثة أشخاص بتعريض زوجته لإيحاءات وإشارات تنطوي على تحرش جنسي، قبل أن يدخل معهم في خلاف تطور إلى تصفيد المشتكى بهم للزوجة وإركابها قسرا على متن سيارة خاصة، ثم تخلوا عنها بعد مسافة قصيرة وغادروا المكان.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث التي باشرتها الشرطة القضائية أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم على خلفية البحث، حيث اتضح أن أحدهم يعمل جنديا وهو الذي قام بعملية التصفيد مستعملا الأصفاد الوظيفية لمرافقه الذي يعمل مقدم شرطة، بينما قام هذا الأخير، الذي كان خارج نطاق عمله، بارتكاب الإيحاءات الجنسية والمشاركة في عملية إركاب الزوجة قسرا في السيارة الخاصة.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والاستماع لكل من له علاقة بهذه القضية.

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