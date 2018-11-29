إحباط تهريب حواسيب وأموال في "طنجة المتوسط"

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، خلال الـ48 ساعة الماضية، من إحباط تهريب 130 حاسوبا ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، وكمية من المخدرات.

قامت الجمارك، بمنطقة الوصول في ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، بحجز 105 حواسيب مستعملة، حاول أحد المغاربة المقيمين بالخارج إدخالها دون تصريح.

كما أحبطت جمارك طنجة المتوسط، في عملية أخرى، تهريب 25 حاسوبا مخفيا بعناية وسط أمتعة أحد المسافرين، الذي كان على متن سيارة مرقمة بفرنسا.

وضبطت عناصر الجمارك لدى أحد المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت مخفية وراء واقي الصدمات لسيارة مرقمة بالخارج.

عناصر الجمارك بالمحطة البحرية في ميناء طنجة المتوسط أحبطت، أيضا، تهريب 35 ألفا و 800 أورو في عمليتين منفصلتين.