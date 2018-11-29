24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأحزاب والديمقراطية
- الجمعة الأسود
- مسيرة أمازيغ سوس .. الخطاب والدلالات
- قفة الستاتي.. صدقة موثقة بالصوت والصورة!
- فن التأمل الذي يُعوِزنا
"غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)
الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)
طيف درويش ينثر شعر الإنسانية فوق رؤوس أكاديميين مغاربة (5.00)
- شركات المحروقات تخفض أسعار البنزين والغازوال بنصف درهم - (145)
- الجزائر تشيّد سياجا جديدا على طول الحدود مع البلدان المغاربية - (144)
- حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية - (116)
- "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 - (94)
- "الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات تتدخل ضد محاولة للهجرة السرية في أكادير
أحبطت عناصر من الإدارة الترابية والقوات العمومية المختصة، اليوم الخميس، محاولة للهجرة غير الشرعية على مستوى منطقة "أنزا" شمال أكادير.
ووفق مصدر من ولاية جهة سوس ماسة فقد جرى اعتقال شخصين، يُرجّح كونهما العقلين المدبرين للعملية، كما تمّ حجز 15 حقيبة ظهرية بعد فرار قرابة عشرة مرشحين.
إفشال محاولة ركوب شباب شمال أكادير لقوارب الهجرة غير الشرعية كان بفعل دعم الساكنة "التي لازالت تعيش تحت هول مصرع شابّين غرقا في عرض المحيط، تم دفن جثمانيْهما، أمس، في أجواء من الحزن، في حين لازالت أسر تنتظر العثور على شباب آخرين كانوا على متن رحلة قارب الموت الذي غرق بمنطقة أكلو، ضواحي تزنيت"، يقول المصدر ذاته.
ويجري البحث والتحقيق مع الموقوفين؛ وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، من أجل كشف ظروف وملابسات العملية.