السلطات تتدخل ضد محاولة للهجرة السرية في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أحبطت عناصر من الإدارة الترابية والقوات العمومية المختصة، اليوم الخميس، محاولة للهجرة غير الشرعية على مستوى منطقة "أنزا" شمال أكادير.

ووفق مصدر من ولاية جهة سوس ماسة فقد جرى اعتقال شخصين، يُرجّح كونهما العقلين المدبرين للعملية، كما تمّ حجز 15 حقيبة ظهرية بعد فرار قرابة عشرة مرشحين.

إفشال محاولة ركوب شباب شمال أكادير لقوارب الهجرة غير الشرعية كان بفعل دعم الساكنة "التي لازالت تعيش تحت هول مصرع شابّين غرقا في عرض المحيط، تم دفن جثمانيْهما، أمس، في أجواء من الحزن، في حين لازالت أسر تنتظر العثور على شباب آخرين كانوا على متن رحلة قارب الموت الذي غرق بمنطقة أكلو، ضواحي تزنيت"، يقول المصدر ذاته.

ويجري البحث والتحقيق مع الموقوفين؛ وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، من أجل كشف ظروف وملابسات العملية.