24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فن التأمل الذي يُعوِزنا (5.00)

  2. "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)

  3. الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)

  4. تتويج هسبريس (5.00)

  5. طيف درويش ينثر شعر الإنسانية فوق رؤوس أكاديميين مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السلطات تتدخل ضد محاولة للهجرة السرية في أكادير

السلطات تتدخل ضد محاولة للهجرة السرية في أكادير

السلطات تتدخل ضد محاولة للهجرة السرية في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 29 نونبر 2018 - 14:18

أحبطت عناصر من الإدارة الترابية والقوات العمومية المختصة، اليوم الخميس، محاولة للهجرة غير الشرعية على مستوى منطقة "أنزا" شمال أكادير.

ووفق مصدر من ولاية جهة سوس ماسة فقد جرى اعتقال شخصين، يُرجّح كونهما العقلين المدبرين للعملية، كما تمّ حجز 15 حقيبة ظهرية بعد فرار قرابة عشرة مرشحين.

إفشال محاولة ركوب شباب شمال أكادير لقوارب الهجرة غير الشرعية كان بفعل دعم الساكنة "التي لازالت تعيش تحت هول مصرع شابّين غرقا في عرض المحيط، تم دفن جثمانيْهما، أمس، في أجواء من الحزن، في حين لازالت أسر تنتظر العثور على شباب آخرين كانوا على متن رحلة قارب الموت الذي غرق بمنطقة أكلو، ضواحي تزنيت"، يقول المصدر ذاته.

ويجري البحث والتحقيق مع الموقوفين؛ وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، من أجل كشف ظروف وملابسات العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - abybakk الخميس 29 نونبر 2018 - 14:29
Je ne sais pas pourquoi les autorités empêchent les jeunes de partir puisqu'ils n'ont aucune solution pour ces jeunes.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - dibo dibo الخميس 29 نونبر 2018 - 14:31
تطبيقا لمقولة اللهم requin ولا خوك ل marocain هه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - hmido الخميس 29 نونبر 2018 - 14:42
غريب في في الامر بلدنا الهجرة ارتفعت أكثر من الثمانينات و التسعينات رغم قساوة هده الحقبة لم تكن الهجرة بهاته الكثافة خاصة في وقتنا الحاضر نتغنى بالاستثمارات و البراق إلخ ترى من يستفيد و متى سيفكر المسؤولين و الأغنياء في المواطن العادي و لو قسط من خيرات بلده بدون سياسة الصدقة و القفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.