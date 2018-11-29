الجمارك تحجز سلعا مهربة بقيمة 4 ملايين درهم

هسبريس من الدار البيضاء

تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من حجز بضائع مهربة تزيد قيمتها المالية عن أربعة ملايين درهم بالعاصمة الاقتصادية، الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الفرقة الوطنية للجمارك، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن مصالحها قامت بحملة موسعة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، وهمت مستودعين يقعان في الحي المحمدي بالدار البيضاء.

وأبرزت الفرقة الوطنية الجمركية، التي أنشئت في غشت الماضي بهدف ملاحقة المهربين وتجار المخدرات والمتملصين من أداء الواجبات الجمركية، أن عملية المراقبة همّت مستودعين تعود ملكتيهما إلى صينيين يقيمان بالمغرب، وأفضت إلى ضبط العديد من البضائع المهربة.

وأردفت الفرقة الجمركية: "المستودع الأول ضمّ 32400 زوج من الأحذية الرياضية الموجهة للأطفال، وتفوق قيمتها المالية 1.6 ملايين درهم؛ بينما حجزت مصالح الجمارك في الثاني ما يناهز 62820 وشاحا نسائيا، و900 زوج من أحذية الأطفال، تزيد قيمتها المالية عن 2.5 ملايين درهم".