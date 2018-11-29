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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز سلعا مهربة بقيمة 4 ملايين درهم

الجمارك تحجز سلعا مهربة بقيمة 4 ملايين درهم

الجمارك تحجز سلعا مهربة بقيمة 4 ملايين درهم
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 29 نونبر 2018 - 15:20

تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من حجز بضائع مهربة تزيد قيمتها المالية عن أربعة ملايين درهم بالعاصمة الاقتصادية، الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الفرقة الوطنية للجمارك، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن مصالحها قامت بحملة موسعة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، وهمت مستودعين يقعان في الحي المحمدي بالدار البيضاء.

وأبرزت الفرقة الوطنية الجمركية، التي أنشئت في غشت الماضي بهدف ملاحقة المهربين وتجار المخدرات والمتملصين من أداء الواجبات الجمركية، أن عملية المراقبة همّت مستودعين تعود ملكتيهما إلى صينيين يقيمان بالمغرب، وأفضت إلى ضبط العديد من البضائع المهربة.

وأردفت الفرقة الجمركية: "المستودع الأول ضمّ 32400 زوج من الأحذية الرياضية الموجهة للأطفال، وتفوق قيمتها المالية 1.6 ملايين درهم؛ بينما حجزت مصالح الجمارك في الثاني ما يناهز 62820 وشاحا نسائيا، و900 زوج من أحذية الأطفال، تزيد قيمتها المالية عن 2.5 ملايين درهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - saad bennani الخميس 29 نونبر 2018 - 16:02
السلام عليكم
السؤال المطلوب من أي منطقة حدودية وعبر أي طريق مرة هده السلع لكي تصل إلى الحي المحمدي من المسئول عن الحدود والطريق التي عبرة منها هده السلع
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2 - hary الخميس 29 نونبر 2018 - 16:05
السؤال المطروح كيف وصلت المستودعين وكيف تجاوزت المعابر الحدودية هنا مربط الفرس.هذا يعني ان الابواب مفتوحة لا مراقبة ولا مسؤولية ولا ضمير ولايحزنون وعليكم السلام
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