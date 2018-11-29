24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسيرة أمازيغ سوس .. الخطاب والدلالات
- قفة الستاتي.. صدقة موثقة بالصوت والصورة!
- فن التأمل الذي يُعوِزنا
- هل تكون "سيدياو" بديلا عن مشروع "الاندماج المغاربي"؟
- أيقونات التفاهة
الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)
- حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية - (119)
- قبل "التسقيف" .. الداودي يلاقي شركات المحروقات لتخفيض الأسعار - (72)
- "الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال - (68)
- تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة - (64)
- العثماني: إنجازات الحكومة تكذّب مغالطات "السنوات السبع العجاف" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جثة فرنسي تجر انتقادات على مستشفى العيون
حادثة غربية تلك التي شهدها مستودع الأموات بمدينة العيون، تمثلت في تسليم جثة مواطن فرنسي إلى أسرة مغربية صحراوية، لتجد أسرة المتوفى نفسها وسط حالة من الصدمة والذهول جراء اختفاء جثة فقيدها بسبب خطأ وقع فيه المشرفون على مستودع الأموات.
ووفق مصادر محلية تحدثت لهسبريس، فإن أسرة فرنسية وجدت نفسها في ورطة بعد اكتشاف تسليم جثمان قريبها، المسمى قيد حياته "أندري"، إلى أسرة مسلمة قامت بتشييع جنازته على الطريقة الإسلامية بأحد المساجد بمدينة العيون ودفته بالمقبرة الجديدة بخط الرملة بالمدينة ذاتها.
ووصفت المصادر ذاتها الحادث بـ"الخطأ الفادح"، والفضيحة" التي تكشف حجم الاستهتار الذي يطال المرفق العمومي الصحي، مشيرة إلى أن الواقعة اكتشفت عندما أنهت الأسرة الفرنسية الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات لتسلم جثة قريبها، فكانت المفاجأة أن الجثة تعود إلى شخص آخر.
إلا أن الدكتور نجيب حتحات، مدير مستشفى بن المهدي بالعيون، نفى الواقعة، مكتفيا في اتصال بجريدة هسبريس بترديد عبارة: "لا، لا ماكاينش هاد الشي"، رغم إلحاحنا عليه للإفصاح عن الإجراءات المزمع اتخاذها، وعن أهداف مروجي الخبر إذا كانت الواقعة مجرد شائعة.