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الرئيسية | حوادث | شاب يضع حدّا لحياته شنقا بنواحي إقليم تارودانت

شاب يضع حدّا لحياته شنقا بنواحي إقليم تارودانت

شاب يضع حدّا لحياته شنقا بنواحي إقليم تارودانت
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 29 نونبر 2018 - 16:06

عثر مواطنون، صباح اليوم، على جثة شاب، يبلغ عمره 23 سنة، وينحدر من نواحي إقليم تارودانت، معلقة بشجرة بمنطقة "أزراراك" في الجماعة الترابية الدراركة، ضواحي مدينة أكادير.

وانتقلت السلطات المحلية والأمنية والشرطة العلمية إلى مكان العثور على الجثة، وفتحت تحقيقا من أجل الوصول إلى ظروف وملابسات إقدام الشاب على وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووُجّهت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل الكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية لمفارقته للحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فؤاد اعراب الخميس 29 نونبر 2018 - 17:19
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، يجب أن تقوم الدولة بشئ ما ة،مثل أن تجد خطباء يؤثرون في الشباب لتعليمهم القيم الدينية والدنيوية، إننا في الطريق الخطأ، ياربي السلامة
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2 - mourad ch الخميس 29 نونبر 2018 - 18:08
السلام عليكم البطالة والغلاء و الفقر والكريان او ما صالح لشرب مكينش والمعيشة الغالية و الدراسة ولات بالوجهيات او باك صحبي او خدمة هذك بلا مدويو علها وعاد الساعة والضرائب و غلاء السكن والقروض ولائحة طويلة
انا لا أبرر ولكن هذا هوا الواقع نسأل الله العلى القدير ان يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له هذا الذنب
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