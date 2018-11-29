شاب يضع حدّا لحياته شنقا بنواحي إقليم تارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

عثر مواطنون، صباح اليوم، على جثة شاب، يبلغ عمره 23 سنة، وينحدر من نواحي إقليم تارودانت، معلقة بشجرة بمنطقة "أزراراك" في الجماعة الترابية الدراركة، ضواحي مدينة أكادير.

وانتقلت السلطات المحلية والأمنية والشرطة العلمية إلى مكان العثور على الجثة، وفتحت تحقيقا من أجل الوصول إلى ظروف وملابسات إقدام الشاب على وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووُجّهت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل الكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية لمفارقته للحياة.