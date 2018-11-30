درك سطات يضع حدّا لنشاط تاجر مخدّرات بالبروج

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج سرية سطات، أمس الخميس، من توقيف مشتبه فيه بترويج المخدرات على مستوى مركز البروج والدواوير المجاورة ببني مسكين الشرقية نواحي سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن العملية جرت في إطار الدوريات الاعتيادية لعناصر الدرك الملكي بالبروج سرية سطات لتجفيف منابع ترويج المخدرات ومحاربة الجريمة، بموجبها تم توقيف أحد الأشخاص على متن سيّارة من الحجم الكبير، والتحقّق من هويته وتفتيش العربة احترازيا، فتبيّن أنه من ذوي السوابق القضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية حجزت ما يقارب 250 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي "الكيف"، و40 كيلوغراما من أوراق التبغ "طابا"، وجرى إخبار النيابة العامة بسطات بملابسات النازلة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسطات بقطر السيارة إلى المحجز البلدي بالبروج، ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي وعرضه في حالة اعتقال على سلطة الملاءمة للنظر في صك الاتهام الموجّه إليه.