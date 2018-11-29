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كُتّاب وآراء
متشرّد مجهول الهوية يفارق الحياة في سطات
عثر على متشرّد جثة هامدة على مستوى شارع بئر أنزران بحي مجمّع الخير شرق مدينة سطات، اليوم الخميس، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الأمن بسطات.
ووفق مصادر هسبريس، فإن المتشرّد البالغ من العمر حوالي 54 سنة، حلّ حديثا بحي مجمّع الخير بسطات، كما أن بعض السكان قاموا بمبادرات لنقله إلى المستشفى إلا أنها لم تكلّل بالنجاح، إلى أن عثر عليه اليوم جثة هامدة.
وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال ممثل السلطة عن المقاطعة الخامسة، وعناصر الأمن التابعة للدائرة الأولى، وممثل المكتب الصحي البلدي، وأفراد من الشرطة العلمية، وجرت معاينة الجثة وتفتيش أغراض الهالك دون العثور على أية وثيقة تثبت هويّته.
وأمرت النيابة العامّة بالدائرة القضائية سطات بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني قصد التشريح لتحديد أسباب وظروف الوفاة.