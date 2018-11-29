البحرية الملكية تنقذ مهاجرين من الغرق بالمتوسط‎

هسبريس من الرباط

تواصل عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تدخلاتها الميدانية لإنقاذ المهاجرين الذين يتعرضون لحوادث عند محاولتهم العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وقامت دورية بتقديم المساعدة، ليلة الأربعاء-الخميس، لما مجموعه 112 مرشحا للهجرة السرية، غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، والذين كانوا على متن ستة قوارب من مختلف الأصناف، أعيدوا سالمين إلى أقرب موانئ المملكة، فيما أحيل بعضهم على المشفى لتلقي العلاجات.