24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مافيا العقار
- السِّكِيـــــــرْ
- هل تكون "سيدياو" بديلا عن مشروع "الاندماج المغاربي"؟
- الإرث بتونس .. معركة بدون مجد
- وكيل الإدريسي يؤكد رغبة اللاعب تمثيل المغرب
الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)
"يوم التدريب" .. عندما يتلاعب الممثل بأعصاب ومشاعر المشاهدين (5.00)
مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق" (5.00)
- العثماني: إنجازات الحكومة تكذّب مغالطات "السنوات السبع العجاف" - (83)
- قبل "التسقيف" .. الداودي يلاقي شركات المحروقات لتخفيض الأسعار - (79)
- ترويج كتب دينية على "فيسبوك" يعيد نقاش "عذاب القبر" إلى الواجهة - (79)
- إسلاميو الجزائر يربطون الدعوة الملكية بتضرر الاقتصاد المغربي - (75)
- تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التزوير يقود نائب رئيس جماعة إلى السجن بتنغير
تمكنت عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير من توقيف النائب الثاني لرئيس جماعة ايت سدرات السهل الغربية، المبحوث عنه من أجل تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، ووضعه بالسجن المحلي بورزازات، بأمر من وكيل الملك بالمدينة ذاتها.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف "م. أ"، الذي صدرت في حقه في وقت سابق مذكرة بحث وطنية في قضية تزوير وثيقة رسمية رفقة مستشار آخر بالجماعة وامرأة، تعمد مرافقة زوجة ابنه إلى مكتب تصحيح الإمضاءات بجماعة ورزازات من أجل توقيع وثيقة تثبت التراجع عن الاستقالة من المجلس الجماعي المذكور، باسم "ف. ا"، مستشارة بالجماعة ذاتها.
وأضافت المصادر أن الأعضاء الموقعين سابقا على الاستقالة الجماعية من المجلس الجماعي اكتشفوا عملية التزوير، ووضعوا شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، الذي أمر المركز القضائي بالبحث في القضية، واعتقال المتورطين فيها.
وكشف مصدر قضائي مسؤول أن النائب الثاني لرئيس الجماعة الترابية لأيت سدرات السهل الغربية، الذي تم الاحتفاظ به في السجن المحلي لورزازات، رفقة زوجة ابنه ومستشار آخر، اعترف بالمنسوب إليه وبأنه هو من خطط لعملية التزوير.
وأضاف المسؤول ذاته أن المتهمين سيتم عرضهم أمام قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم لمعرفة جميع ملابسات القضية والوصول إلى باقي المتورطين المحتملين.