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كُتّاب وآراء
"الخبّيزة" ترسل 7 أشخاص إلى المستشفى بسطات
نُقل سبعة أشخاص، ليلة الخميس، على وجه السرعة عبر سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية، إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعد تعرّضهم لتسمم غذائي بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس" شرق المدينة.
وحسب مصادر هسبريس فإن سبعة أشخاص تجمع بينهم قرابة عائلية أصيبوا بتسمّم غذائي خطير نتيجة تناولهم وجبة البقّولة "الخبّيزة" مساء اليوم الخميس، حيث أحسّوا بالدوخة والقيء وألم في الجهاز الهضمي إضافة إلى أعراض مرضية أخرى عجّلت بنقلهم إلى المستشفى طلبا للعلاج.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأفراد المصابين هم طفلان يبلغ عمرهما 13 سنة جرى وضعهما بقسم طب الأطفال، وامرأة تبلغ من العمر 36 سنة على قسم العناية المركّزة نظرا لخطورة وضعها الصحي، في حين جرى الاحتفاظ بأربعة أشخاص آخرين أغلبهم نساء بأحد الأقسام الاستشفائية حسب الاختصاص.
ولا يزال جميع المصابين يتلقوّن العلاجات الضرورية إلى حدود الآن، في انتظار تحسّن وضعهم الصحي ومغادرتهم المشفى. وموازاة مع ذلك انتقل إلى مستشفى الحسن الثاني كل من ممثل السلطة المحلية بالمقاطعة الخامسة وعناصر الديمومة التابعة لأمن سطات، حيث جرى فتح بحث في النازلة لتحديد ظروف وملابسات تعرّض الأسرة للتسمّم الغذائي، تبعا لتعليمات النيابة المختصة.