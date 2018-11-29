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الرئيسية | حوادث | آلاف أقراص الهلوسة تورط شخصين في فاس

آلاف أقراص الهلوسة تورط شخصين في فاس

آلاف أقراص الهلوسة تورط شخصين في فاس
هسبريس من الرباط
الخميس 29 نونبر 2018 - 23:20

أفادت مصادر الجريدة بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 30 و31 سنة، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعدما رفضا الامتثال لعناصر الشرطة وارتكبا حادثة سير أثناء محاولتهما الفرار، نتج عنها إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مبلغ مالي و4930 قرصا من مخدر الإكستازي ودراجة نارية، علاوة على السيارة المستخدمة في نقل المخدرات والتي تسبب في الحادثة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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