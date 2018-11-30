انفجار قنينات غاز يستنفر سلطات مدينة الداخلة‬

هسبريس من الداخلة

انفجرت صباح اليوم الجمعة 10 قنينات من غاز البوتان كانت أمام محل لبيع المواد الغذائية قرب ثانوية محمد السادس الإعدادية بحي المسيرة 1 بالداخلة، دون أن تخلف خسائر بشرية تذكر.

وحسب مصدر لهسبريس فإن الانفجار بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم بقنينة أولى، ليمتد إلى قنينات أخرى وصل عددها إلى 10 في المجموع، كانت أمام المحل المذكور.

وأضاف المصدر ذاته أن انفجار القنينات الغازية لم يخلف خسائر بشرية، في حين لازالت أسبابه تجهل إلى حد الآن، واستطرد بأن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من التغلب على نيران الانفجار خلال ساعتين .

وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الشرطة القضائية والسلطة المحلية بالمكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة التي روعت ساكنة حي المسيرة 1 والأحياء المجاورة .