المحيط الأطلسي يلفظ جثث غرقى "فاجعة أكلو"

رشيد بيجيكن من أكادير

لفظت مياه المحيط الأطلسي، صباح اليوم، جثة شاب، لازال مجهول الهوية، وذلك على مستوى شاطئ "بومنصور"، في منطقة أكلو، ضواحي إقليم تزنيت؛ يرُجّح أن تعود إلى أحد المفقودين جرّاء غرق قارب للهجرة غير الشرعية الأسبوع ما قبل الماضي.

وسبق أن لفظت مياه البحر بالمنطقة ذاتها جثتين أثبتت تحاليل الحمض النووي أنهما لضحيتين لتحطم قارب للهجرة السرية، كان على متنه نحو 23 مرشحا للهجرة من شباب مناطق أنزا، تدارت وأورير، شمال أكادير.

ونقلت جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، من أجل إخضاعها للتشريح؛ فيما تواصل مختلف السلطات مراقبتها للشاطئ سالف الذكر، تحسبا للفظ مياهه لمزيد من جثث الغرقى، ضحايا "فاجعة أكلو"، التي وقعت يوم 18 نونبر المنصرم.