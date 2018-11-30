مقدم شرطة يلجأ إلى الرصاص لإيقاف جانح بأكادير

هسبريس من الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بولاية أمن أكادير، صباح اليوم الجمعة، لإشهار سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وبعدما عرّض عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكان موظفا شرطة يعملان بالدائرة الرابعة للشرطة قد تدخلا لإيقاف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تهديد طلاب إحدى المؤسسات التعليمية العليا باستعمال سلاح أبيض، قبل أن يواجه موظفي الشرطة بمقاومة شرسة، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الفعل اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله؛ وهو ما مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه، قبل إيقافه لاحقا وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.