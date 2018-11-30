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الرئيسية | حوادث | مقدم شرطة يلجأ إلى الرصاص لإيقاف جانح بأكادير

مقدم شرطة يلجأ إلى الرصاص لإيقاف جانح بأكادير

مقدم شرطة يلجأ إلى الرصاص لإيقاف جانح بأكادير
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 نونبر 2018 - 17:48

اضطر مقدم شرطة يعمل بولاية أمن أكادير، صباح اليوم الجمعة، لإشهار سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وبعدما عرّض عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكان موظفا شرطة يعملان بالدائرة الرابعة للشرطة قد تدخلا لإيقاف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تهديد طلاب إحدى المؤسسات التعليمية العليا باستعمال سلاح أبيض، قبل أن يواجه موظفي الشرطة بمقاومة شرسة، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الفعل اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله؛ وهو ما مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه، قبل إيقافه لاحقا وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - meaulnes الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:24
les criminels n'ont peur de rien parcequ'ils savent que les peines sont douces et les prisons sont de luxe hommage au policier qui a sorti son arme pour neutraliser si j'étais à sa place j'aurais tiré entre les yeux
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2
2 - قناص الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:33
ارجو عدم القتل...... هناك اماكن مثل الارجل........
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-4
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