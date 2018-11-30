24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مافيا العقار (5.00)

  2. "رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)

  3. المديرية العامة للأمن تحتفي بفرسان الشرطة (5.00)

  4. محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)

  5. هل يبقى العالم الإسلامي إلى سنة 2030؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | واجب التحفظ يجر شرطيا إلى التوقيف عن العمل

واجب التحفظ يجر شرطيا إلى التوقيف عن العمل

واجب التحفظ يجر شرطيا إلى التوقيف عن العمل
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:00

قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف ضابط شرطة عن العمل، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، والمتمثلة في نشره لمجموعة من التسجيلات الصوتية وتبادلها على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن إساءة بالغة وإهانة في حق مسؤولين أمنيين.

وحسب مصدر أمني، فإن موظف الشرطة المذكور أخلّ بواجب التحفظ المفروض في موظفي الشرطة بعدما نشر تصريحات صوتية تتضمن قذفا صريحا ومسا بالاعتبار الشخصي لمسؤول أمني بمنطقة الفقيه بن صالح، كما وجه إهانة في حق مسؤولين بالإدارة المركزية.

وعلاوة على قرار التوقيف المؤقت عن العمل، استطرد المصدر تصريحه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لموظفيها الذين كانوا ضحية الإهانة والقذف بحق اللجوء إلى القضاء بسبب الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء تلك الإهانات والتصريحات المعيبة.

وكان بعض عناصر الشرطة بمدينة الفقيه بن صالح قد توصلوا عبر هواتفهم المحمولة بتسجيلات صوتية لضابط الشرطة، تم تنقيله منذ سنتين من مدينة الرباط، يتهجم فيها على مسؤولين أمنيين ذكرهم بالاسم وعرضهم للقذف والإهانة؛ وهو ما اعتبرته المديرية العامة للأمن الوطني تجاوزا غير مقبول ومخالفة مهنية جسيمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مافاهم والو الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:07
لعل مشاركته لهمومه مع العموم قد تخفف وطئة معاناته والظغط الذي يعاني منه ولا تضر من بعيد او قريب مؤسسة الامن وهذه فرصة لحقن الدماء بدل انتحار بعض الموظفين هنا وهناك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - كازاوي دوريجين الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:08
و سولوه شنو السبب لي خلاه يسبهم . راه باينة حتا وصلوها ليه العظم عاد تفركع مسكين . سيرو حاسبو لي خلاه يوصل لهادشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
3 - rachid الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:09
انا شخصيا شاهدت الفيديو وأحسست بالمرارة و الاحباط مما يعيشه ضابط الشرطة...وعوض أن يتم فتح تحقيق نزيه مما جاء في التصريحات الخطيرة للضابط يتم عزله بجرة قلم...المهم اللي يتكلم في هاد البلاد يكون هدا هو المصير ديالو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - hassan tetouan الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:12
الله اكون فعونو مسكين الضغط يولد الانفجار مشاكل الاسرة والدراسة والكراء مشاكل العمل والساعات الاضافية الله اكون فعونو رجل الامن عندما يتجاوز العشرين سنة في الميدان فالله لكيعلم الحالة النفسية ديالو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - الياس الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:19
الادارة العامة للامن الوطني تعامل موظفيها بقسوة وعدم الرحمة ولو لخطأ بسيط واحيانا تقوم بتشريدهم حينما تقوم بالتوقيف ولا تفكر في الحالة الاجتماعية للشرطي الغارق في الكريديات والمحن النفسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - 3mir الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:24
اشنوا هاذ المهنية والرجولة دبا اذا كان هذ الشي صح هاذ ممثل القوة العمومية يجب عزله ويمشي يلعب مع الدراري الى قبلوا عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - meaulnes الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:26
ادا كان الامر يتعلق باسرار المهنة المسطرة معروقة بما فيها عرض الشخص على اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء والحق في الدفاع ، اما ادا كانت شكوى بسبب احد المسؤولين فهناك التضلم التسلسلي والطعن امام القضاء بسبب الشطط في استعمال السلطة عوض اللجوء لوسيلة اخرى عن جهل قد تؤدي ان يصبح المتضرر محل متابعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - لطفي الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:27
كان على المسؤولين فتح تحقيق نزيه وإنصافه بدل توقيفه عن العمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.