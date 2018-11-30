النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية سطات، اليوم الجمعة، بإحالة جثة سجين مودعة بقسم الأموات بمستشفى المدينة على مصلحة التشريح بجهة الدار البيضاء سطات، قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد مفارقته الحياة بقسم الإنعاش في اليوم نفسه بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن السجين"ه، س"، الذي يبلغ من العمر حوالي 46 سنة والذي ينحدر من سيدي حجاج دائرة ابن أحمد، كان يقضي عقوبة حبسية في السجن المحلي "بويا الجيلالي" بمدينة ابن أحمد، بسبب المتاجرة في الممنوعات.

وزادت المصادر ذاتها أن السجين ألمّت به وعكة صحية اليوم الجمعة، إذ جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بمدينة ابن أحمد، ليتمّ توجيهه في مرحلة ثانية إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لوضعه الصحي الحرج؛ إلا أنه فارق الحياة بقسم العناية المركّزة، بعد لحظات من إحالته عليه.