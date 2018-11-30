24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مافيا العقار (5.00)

  2. "رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)

  3. المديرية العامة للأمن تحتفي بفرسان الشرطة (5.00)

  4. محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)

  5. هل يبقى العالم الإسلامي إلى سنة 2030؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد

النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد

النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:55

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية سطات، اليوم الجمعة، بإحالة جثة سجين مودعة بقسم الأموات بمستشفى المدينة على مصلحة التشريح بجهة الدار البيضاء سطات، قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد مفارقته الحياة بقسم الإنعاش في اليوم نفسه بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن السجين"ه، س"، الذي يبلغ من العمر حوالي 46 سنة والذي ينحدر من سيدي حجاج دائرة ابن أحمد، كان يقضي عقوبة حبسية في السجن المحلي "بويا الجيلالي" بمدينة ابن أحمد، بسبب المتاجرة في الممنوعات.

وزادت المصادر ذاتها أن السجين ألمّت به وعكة صحية اليوم الجمعة، إذ جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بمدينة ابن أحمد، ليتمّ توجيهه في مرحلة ثانية إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لوضعه الصحي الحرج؛ إلا أنه فارق الحياة بقسم العناية المركّزة، بعد لحظات من إحالته عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مومو الجمعة 30 نونبر 2018 - 21:12
بطئ نقل سجين مريض الى المستسفى مع اﻹجراءات و المساطير اﻹدارية يعد أحد اﻻسباب التي تزيد من تفاقم المرض . إن للله و ان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - المقاطع المحبوب الجمعة 30 نونبر 2018 - 21:13
لحدالآن لايوجد في الدول العربية
وعلى رأسهم المغرب.تقنيات تشريح
الطبي فقط خرافات ومزايدات
وتناقضات وتحليلات بعيدة عن الواقع
نحن بعيدون كل البعد عن المجال
الطبي النقي التقدمي الانكشافي
نبيع الوهم للمحيطات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.