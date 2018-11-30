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أربعيني يقدم على الانتحار شنقا بمنزله في تنغير
الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:23
أقدم رجل في عقده الرابع، اليوم بعد صلاة الجمعة، على شنق نفسه بواسطة حزام سرواله داخل منزله بحي آزرو بمركز مدينة تنغير.
وأفادت مصادر هسبريس أن الضحية، الذي يسكن رفقة أبنائه الستة بحي آزرو، كان يعمل في أشغال البناء، ويعاني من اضطرابات نفسية.
ونقلت جثة الهالك على متن سيارة إسعاف صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتنغير، في انتظار نقلها إلى مراكش قصد تشريحها، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، بفتح تحقيق في الموضوع.