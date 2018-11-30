24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مافيا العقار (5.00)

  2. "رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)

  3. المديرية العامة للأمن تحتفي بفرسان الشرطة (5.00)

  4. محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)

  5. النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أربعيني يقدم على الانتحار شنقا بمنزله في تنغير

أربعيني يقدم على الانتحار شنقا بمنزله في تنغير

أربعيني يقدم على الانتحار شنقا بمنزله في تنغير
هسبريس من تنغير
الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:23

أقدم رجل في عقده الرابع، اليوم بعد صلاة الجمعة، على شنق نفسه بواسطة حزام سرواله داخل منزله بحي آزرو بمركز مدينة تنغير.

وأفادت مصادر هسبريس أن الضحية، الذي يسكن رفقة أبنائه الستة بحي آزرو، كان يعمل في أشغال البناء، ويعاني من اضطرابات نفسية.

ونقلت جثة الهالك على متن سيارة إسعاف صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتنغير، في انتظار نقلها إلى مراكش قصد تشريحها، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، بفتح تحقيق في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.