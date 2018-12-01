"الطلامس" يسقط في قبضة درك أولاد حسون

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد حسون بضواحي مراكش، الجمعة، مبحوثا عنه يلقب بـ"الطلامس" وسط حقل بدوار أولاد الكرن، بعد حملة تمشيطية واسعة قادتها ثلاث مجموعات من الأمنيين طيلة ليلة كاملة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "الطلامس"، الذي يبلغ من العمر حوالي 30 عاما، والذي صدرت في حقه ست مذكرات بحث على الصعيد الوطني، ضبط خلال عملية توقيفه متلبسا بحيازة مبلغ مالي قدره 340 درهما. وقد تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي، حيث فتح معه تحقيق اعترف فيه بإيصال كمية من المخدرات إلى أحد المروجين بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه به اعترف كذلك بأنه هو صاحب الثلاثة أطنان من مسكر ماء الحياة، التي حجزتها عناصر الدرك بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أنه غيّر نشاطه من الاتجار في "الماحيا" إلى الاتجار في "الحشيش"، وأن عدم توقيفه كل هذه المدة يعود إلى كونه كان يتنقل عبر الحقول مشيا على الأقدام، تجنبا للسدود القضائية للدرك والأمن.