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الرئيسية | حوادث | غرق زورق شراعي لفرنسيين يستنفر سلطات برشيد

غرق زورق شراعي لفرنسيين يستنفر سلطات برشيد

غرق زورق شراعي لفرنسيين يستنفر سلطات برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:05

استنفرت سرية الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية ومصلحة الوقاية المدنية ببرشيد، اليوم الجمعة، مختلف مصالحها بعد توصلها بمعلومات تشير إلى غرق زورق شراعي، كان على متنه سائحان فرنسيان، بالمحيط الأطلسي على مستوى سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الفرنسيين كانا في رحلة سياحية بالمحيط الأطلسي على متن زورق شراعي، فتعرض الزورق للغرق في النفوذ الترابي لسيدي رحّال الشاطئ. وقد قطع السائحان مسافة طويلة سباحة إلى أن وصلا إلى اليابسة بنواحي برشيد.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال، وممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية. وقد تم نقل الفرنسيين إلى المستشفى، حيث استفادا من فحوصات عدّة تبين بعدها أن حالتهما الصحية مستقرّة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - داك الشي بلا حدود الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:31
هنيئا للفرنسيان بالنجاة و يجب التحقق من فرضية غرق الزورق الشراعي و هل يطلبان شهرة زائفة
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2 - السباح الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:31
لماذا وصلوا إلى اليابسة سباحة؟ لأن بكل بساطة لأن السباحة مدرجة بمفررهم الدراسي خلال المرحلة الإبتدائية. و نزيدكوم الكوار نادرا فين كيغرقوا و خير دليل شوفوهم كيفاش تيعوموا ملي كيجيو للمغرب. علموا أبنائكم السباحة و الرماية و ركوب الخيل. غتقولوا ركوب الخيل قديمة؟ و سيدي نبدلوا بدكشي الي مهم جدا فيومنا الحالي و لكم واسع النظر.
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