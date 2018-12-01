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الرئيسية | حوادث | شرطة الدراجين بمراكش توقف تاجرين للمخدرات

شرطة الدراجين بمراكش توقف تاجرين للمخدرات

شرطة الدراجين بمراكش توقف تاجرين للمخدرات
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 01 دجنبر 2018 - 07:29

أوقفت مصالح الأمن بمنطقة المدينة- جليز شخصين من أصحاب السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات متلبسين بالجرم ذاته.

وتأتي هذه العملية بعد رصد دورية للدراجين المشتبه بهما وهما على متن دراجة نارية بشارع كنيدي، حسب ما ذكرته مصادر من الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش لهسبريس.

وأسفرت العملية عن حجز 10 صفائح من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي متحصل عليه من الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة، تضيف المصادر نفسها.

يذكر أن شرطة الدراجين أحالت الظنينين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهما، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما، والتحري بشأن الأشخاص الآخرين المحتمل تورطهم في العملية ذاتها.

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