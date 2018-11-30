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الرئيسية | حوادث | جرحى في اعتداء بالحجارة على حافلة بمكناس

جرحى في اعتداء بالحجارة على حافلة بمكناس

جرحى في اعتداء بالحجارة على حافلة بمكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:17

أصيب ما لا يقل عن خمسة ركاب، معظمهم نساء، بجروح متفاوتة الخطورة جراء تعرض حافلة للنقل الحضري بمكناس للرشق بالحجارة من قبل شخص، ليلة الجمعة، على مستوى قنطرة عين سلوكي وسط المدينة.

ونقلت مصادر هسبريس أن الشخص المذكور أقدم على رشق الحافلة المعنية، التي تربط ويسلان بمنطقة حمرية، بالحجارة عقب إنزاله منها بعد إثارته حالة من الفوضى داخلها ورفضه أداء ثمن التذكرة، مشيرة إلى أنه كان في حالة تخدير متقدمة ومسلح بشفرة حلاقة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المصابين، وضمنهم راكبة أصيبت في عينيها بسبب تطاير الزجاج، نقلوا إلى مستشفى مولاي إسماعيل على متن سيارات إسعاف لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، وكان سائق الحافلة قد توجه، عقب الحادث، نحو مقر ولاية أمن مكناس، حيث تم الاستماع إليه، رفقة مجموعة من الشهود، من طرف المصالح الأمنية بخصوص ملابسات هذا الاعتداء.

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