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الرئيسية | حوادث | سويسري تونسي: "قنبلة جنس" أعطبتني .. أستغيث بالملك لإنصافي

سويسري تونسي: "قنبلة جنس" أعطبتني .. أستغيث بالملك لإنصافي

سويسري تونسي: "قنبلة جنس" أعطبتني .. أستغيث بالملك لإنصافي
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 01 دجنبر 2018 - 12:00

بعبارات متحسرة يحكي محسن الطيب، المواطن السويسري ذو الأصل التونسي، عن مرارة تجربة حياتية صادمة نسفت أحلامه بالاستثمار في المغرب، بعدما خطط طويلا للظفر بما تتيحه المملكة للأجانب الراغبين في ولوج عالم المال والأعمال على ترابها.

يلتقط المستقر في مدينة بيرن أنفاسه، ثم يسرح في ذكرياته هنيهة، قبل أن يشدد على أن ما تعرض له لاقى إقبالا من طرف منابر إعلامية عديدة، ثم يستدرك قائلا: "سرد القصّة من خلال جريدة هسبريس الإلكترونية له أهمية خاصة عندي، لمكانتها الاعتبارية".

نوايا الاستثمار

صاحب الـ58 سنة دخل المغرب بغرض الاستثمار، سنة 2015، من أجل الاستثمار في مجالات، أبرزها الساعات الفاخرة والنافورات المصنوعة تقليديا، وشرع في البحث عن محلات مناسبة لنشاطاته، قاصدا عددا من المدن الكبرى لأجل هذا الغرض.

"قرار الاستثمار في المملكة كان توسيعا لنشاطي القائم أصلا في سويسرا، وقد كنت أبتغي من خلاله أن أفتح آفاقا أرحب لأدائي المهني"، يذكر محسن الطيب بعينين زائغتين تملؤهما حمرة بارزة.

ويسترسل قائلا: "ما جرى على صلة بامرأة عرفتها في مراكش، وقد تطورت الأمور بيننا بإصرار منها على بناء ثقتي فيها، فشاءت الأقدار أن ندخل علاقة غير شرعية، وبعد شهور من الأسفار بين المغرب وتونس وسويسرا وغيرها من البلدان رزقنا بطفل".

ويضيف أن هذه المرحلة من حياته جعلته يخسر مبالغ مالية كبيرة استفاد منها الطرف الآخر، حيث كان يلبي طلباته في خضم الارتباط المبتغي الوصول إلى الزواج. وقد دفع قدوم المولود محسن الطيب إلى خطوات عملية، أولاها الاعتراف بالوافد الجديد، ثم الشروع في مسطرة الإعداد لعقد القران بسويسرا.

"لا أخفي سرّا حين أقول إن شهور التعارف الأولى كانت ملأى بالسعادة، وخلالها كنت أمدّ المرأة بأموال لغايات محددة، أبرزها اقتناء بيت الزوجية وتحضير مستلزمات الزواج، مع إحضار مجموعة من الهدايا الثمينة، كل هذا أمام عيون أسرتها ووسط بيت أهلها"، يقول من يعتبر نفسه، حاليا، ضحية نصب واحتيال.

أنترنيت وقرابة

في خضمّ فرحته بالزيجة المبرمجة، أقدم السويسري التونسي على نشر صورة بمعية خطيبته على "فيسبوك"، وكان ذلك قلب العاصفة التي تواصل هزّه إلى غاية الحين، متلقيا صدمة جابهها مدّة من الزمن بصمت مطبق.

ويفصل الطيب قائلا: "بادئ الأمر تلقيت اتصالا من رجل كويتي، وعبره عرفت أنه كان على علاقة بالمرأة نفسها، بل إنه كان زوجا لها ومنحها الملايين من أجل شراء مسكن في مدينة المحمدية على وجه التحديد".

تمثل المستجد الإضافي في ضبط محسن، من خلال رابط الاتصال به، لخيوط متعددة جعلته يوقن بأن من يخطط لجعلها شريكة حياته، رسميا، لها مغامرات رقمية تجمعها مع أشخاص يوافونها بأرقام صرف حوالات مالية.

ويضيف الطيب بهذا الشأن: "أوقفت كل التحركات المتصلة بعقد القران وحفل الزفاف، وقد كنت في تونس حين ضربت باللطمة الكبرى.. دخلت في حديث مع خال لي واكتشفت أنّه، أيضا، كان على ارتباط مع المعنية بالأمر، وصرف عليها أموالا طائلة بدوره".

ويبتسم المتحدث بسخرية، يحدج السماء بعينيه قبل أن ينزلهما لاحقا، ويقول: "مليارات من البشر يعيشون على الأرض، وتأتي الحياة باشتراكي مع خالي في امرأة واحدة، وأن يكون كلانا ضحيّة لها".

وراء القضبان

تراجع السويسري التونسي عن الزواج وطالب باسترجاع ما خسره من مال على خطيبته، رغم إقراره بانتساب صغيرهما إليه من خلال وثيقة قضائية، وهو ما جرّه إلى ردهات المحاكم بتهمة "الفساد"، حيث أدين بثلاثة شهور حبسا نافذا، وللمدعية كانت مدّة أقل دون تنفيذ.

"قبلت عقابي بلا امتعاض، فقد رأيت السجن أهون من أي بديل، لكنني لم أكن أعرف أني أمضي شهور الحرمان من الحريّة وسط قسوة مفرطة، حيث سهر الحراس على حرماني من كل حقوقي، بل حشر اسمي بجانب مخدرات وجدت بساحة المرفق، ولم أتجنب هذا التلفيق إلا بفطنة مدير السجن"، يفيد محسن.

وأضاف أنه مكث 12 أسبوعا ونيفا مرميا وراء القضبان، يعدّ الأيام شوقا للحريّة، ووقتها حسم قراره باللجوء إلى العدالة المغربيّة من أجل البت في تظلماته لجبر أضراره المادية والمعنوية.

مناشدة الملك

عمد الطيب إلى توجيه مراسلات عديدة إلى السلطتين الحكومية والقضائية، كما قصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كتابة، مطالبا بضمان المحاكمة العادلة في القضية، ومحيلا على هذه الوجهات وثائق الدعوى التي أقامها مع خاله ومتضررين آخرين ضد المشتكى بها.

ويعلق قائلا: "رصدت حالات شطط منذ بدأ تعاملي مع المكلفين بإنفاذ القوانين، ووقفت على استهدافي بتغييب عشرات الأدلّة التي قدمتها إلى الشرطة القضائية، وأخرى وجهتها إلى النيابة العامّة، ورغم ذلك ما زلت متشبثا بأمل إنصافي من طرف العدالة؛ بينما أستمر في التساؤل عمّن يساند المشتكى بها، ويحاول التلاعب بالسلطة القضائية عن طريق سحب صور فاضحة وتسجيلات بالصوت والصورة من ملف القضية؟".

محسن الطيب، بعد ارتشاف ماء من كأس أمامه لبلّ شفتيه، يجاهر بكونه يستغيث بالملك محمد السادس لضمان حقوقه التي وصلت إلى القضاء الزجري، بانطلاق جلسات قضيته في استئنافية الدار البيضاء، ويقول: "لقد تمّ إفراغ ملف القضية من إثباتات الضحايا، بشكل مفاجئ، لإصدار حكم ابتدائيّ ببراءة المتهمة".

"لا أملك إلا أن ألتمس من الملك محمد السادس أن يتفضل بإعطاء أوامر مشددة تبعد أي محاولة للتلاعب في ملف القضية التي سيصدر الحكم فيها باسمه، ولا أجد من حرج في لوذي بملك المغرب؛ رجل الحق والقانون الذي لا أملك سندا غيره في رحلة الدفاع عن نفسي مما طالني من محنة وألم"، يختم السويسري التونسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - بنت الرباط السبت 01 دجنبر 2018 - 12:12
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحال هاذي اللي وصلو سمعة المغربيات للحضيض. حوتة وحدة تخنز الشواري. نرجو من العدالة ان تقتص منها وتعيد للمسكين كرامته وحقوقه
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27
2 - saad السبت 01 دجنبر 2018 - 12:15
من سافر في طلب الزنا رده الله خائبا
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29
3 - طارق السبت 01 دجنبر 2018 - 12:21
عقابها عسيييير عند الله. و أنت تب إلى الله و سوف يعوضك خيرا مما تطلب.

بحال هاد الإنسانة و أستسمح على هاد اللفظ لأنها بعيدة عن الإنسانية هما لي كيشوهوا صورة المغربيات في الخارج و خاصة عند العرب و الخليج
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4 - راجي الله السبت 01 دجنبر 2018 - 12:21
وبشر الزاني بخراب بيته حتى ولو بعد حين
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17
5 - كيد النساء السبت 01 دجنبر 2018 - 12:22
صراحة مشات يام أمهاتنا الصابرات والقنوعات والعفيفات أما الآن فالفتيات يكنون العداوة والمكاءد للزوج وكأنه عدو وليس شريك الحياة تريد البيت الفاخر والسيارة الفاخرة واللباس الغالي ولايرضون غير الولادة في المصحات الخاصة واغلبيتهم رواءحهن كريهة ولا يعرفون الصلاة إلا وقت الشدة
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17
6 - abdellah barcelone السبت 01 دجنبر 2018 - 12:22
لاتحزن لست انت الاول او الاخر
وقع لي نفس المشكل سحبوا الاذلة الوثاءق ليتسنى لهم الحكم كما يريدون حسبنا فيهم
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10
7 - المصطفى المسيوي السبت 01 دجنبر 2018 - 12:25
(إنه من كيدكن. إن كيدكن عظيم) الشيطان أهون من (بعض)النساء. اللهم ردنا اليك ردا جميلا.
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6
8 - omar السبت 01 دجنبر 2018 - 12:25
فشاءت الأقدار! أن ندخل علاقة غير شرعية! لا تستعمل مصطلح أنت مش قدها، أنت زاني. أدعوا السلطات إلى طرد كل أجنبي ضاسر.
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5
9 - امجوض السبت 01 دجنبر 2018 - 12:26
رحم الله من قال ما دمت في المعصية فانتظر المشاكل والحديث يقول بشر الزاني بالفقر ولو بعض حين يا اخي سبب كل مشاكل ومشاكلنا هو البعد عن الدين والبعظ عن ما حرمه الله علينا اسأل الله تعالى لي ولك ولجميع المسلمين الفرج والهداية الى الصواب
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10 - أسامة السبت 01 دجنبر 2018 - 12:28
يا إلاهي ما بال هاذ العيالات فالمغرب هاكذا تابعين غير الطمع تستعمل فرجها كلقمة من أجل النصب و السرقة شنو غدا يقولو الله .... يا ربي ترحمنا و صافي
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6
11 - Ztailovic السبت 01 دجنبر 2018 - 12:28
من الاول باديها بالحرام وباغي تربح..... وثانيا ماجرى لك جزء أقل من بسيط مقارنة من مئات المغاربة الذين طردتهم تونس الشقيقة بلاحتى ماياخذو حوايجهم فمابالك بعرق جبينهم، اللي دارها بيديه يستنجد بالملك،لاحول ولاقوة الا بالله
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4
12 - ولد الري_______ش السبت 01 دجنبر 2018 - 12:32
شاهد اخر ضحية عدالة الغاب بالمغرب;لمن كل من لازالت لديه ذرة شك بان هذه البنايات _المحاكم_مجرد مستنقع نتن تفوح منه رائحة نتنة للمال الحرام!!! وان من يصدر الاحكام مجرد حرامي ولص مرتشي ,من البواب الى اكبر رئيس هيئة,ميزان العدالة كفته مائلة لصاحب النفوذ والسلطة والمال,نتمنى ان يصل ندائك واستثغاتتك لصاحب الجلالة لانه الوحيد _الوحيد والاوحد بعد الله القادر على انصافك ;شبكات خطيرة تتحكم بالقضاء لها سلطة ومكانة ومال ...الله غالب .انشري يا هيسبريس.
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13 - ريان ارفود السبت 01 دجنبر 2018 - 12:32
هذا جزاء من زاغ عن شرع الله...
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14 - Nizar السبت 01 دجنبر 2018 - 12:34
في الحقيقة لا احد يحب الظلم ولا الابتزاز ولكن يجب ان نسمع الطرف الاخر حتى لا نظلم الطرف الثاني في التعليق والرٱي مع ان في هدا الزمان كل شئ ممكن
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15 - جرادي السبت 01 دجنبر 2018 - 12:36
لو تفضلت بالدخول من الباب لكنت قد خرجت منه .وهل قال سبحانه وتعالى .(..ولا تقربو الزنى ). عبثا. ؟؟حاشى ومغاذ الله.
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16 - العدل السبت 01 دجنبر 2018 - 12:37
مع الأسف إنك في دولة " الحق و القانون "
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17 - From Paris السبت 01 دجنبر 2018 - 12:41
اني انصحك ياأخي بالتوجه نحو السفارة أو القنصلية السويسرية بالمغرب .وأعتقد بأنها ستقف على الخط خصوصا إذا كانت لك توابث تؤكد مظلوميتك ،لأن سمعة القضاء في المغرب جد سيئة لدى الدول الأوروبية.
فهذه النصابة ولسوء الحظ هن كثيرات في المغرب ،كان على هؤلاء القضاة الذين هم حتما مرتشون أن يوجهوا لها تهمة النصب والاحتيال والفساد الأخلاقي.
الزواج عن طريق علاقة غرامية محرمة إسلاميا مصيره الفشل والدمار.
العديد من الأجانب الذين تزوجوا من مغريات ندموا الندم الأكبر لعدة اسباب أهمها :اللجوء إلى الشعوذة التي تحول حياة الزوج إلى جحيم وايضا إلى حمار تقوده كيف تشاء.
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18 - Observateur السبت 01 دجنبر 2018 - 12:42
يقول محسن الطيب : "فشاءت الأقدار أن ندخل علاقة غير شرعية" !! حكم بالسجن ثلاثة أشهر .. ليكن في علمك أن المغاربة يحاكمون بستة أشهر عقابا لهم عن العلاقات الغير الشرعية .. أتمنى التوفيق للجميع !
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19 - عابر سبيل السبت 01 دجنبر 2018 - 12:43
الله يسهل عليك أخويا و يفك سراحك
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20 - المراكشي السبت 01 دجنبر 2018 - 12:43
اودي منك بزااااااااف... بلاد الاسلام او حقوق الانسان او استقلالية القضاء... الله اعفو علينا من هاد الويل او الوسخ
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21 - Rachid السبت 01 دجنبر 2018 - 12:44
Prend un douche froide et je te conseil d oublié l argent perdu l important la santé et le la sécurité .
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22 - انت وهي سواء السبت 01 دجنبر 2018 - 12:48
"ما اصابك من مصيبة فمن نفسك"
الله عادل يا ولدي ،فلا تلومن الا نفسك.
لم يكن ينقصك اي شئ من الجانب المادي. وماكان عليك الا ان تتقي خالقك وتتوضأ وتصلي وتسأل رب العالمين ان يرزقك الزوجة الصالحة.
لكنك فضلت الفساد والزنى وكانت هذه هي النتيجة.
فانت وهي سواء ،كل يبحث عن مصلحته في الحرام.
انت اردت ان تخدعها ووقعت معها فيما يغضب الله وحصلت عليه،وهي كان همها اموالك وحصلت على مبتغاها.
نسأل الله ان يتجاوز عنا بعفوه ورحمته.
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23 - blablad السبت 01 دجنبر 2018 - 12:50
عليك بالهجرة قبل فوة الاوان .لتستثمر في المغرب يجب عليك اءشتراك مع مغربي له نفوذ .وكن علا حذر لاءنك توجد في حالة ضعف.ce n est pas a cause de ta nationalité ou tes origine .c est la règle depuis l indépendance.
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24 - diaz med السبت 01 دجنبر 2018 - 12:52
السلام عليكم.
ماذا عساي ان اقول لك؟ المراة اما ان تجعلك عظيما واما ان تجعلك فقيرا وبءيسا.الامر كله يرجع الى الرجل.مند الازل،ياما كانت المراة سببا من اسباب الفتن والحروب.ولكن في عصرنا الحاضر تبدل الامر لتصبح سبب الانتكاسات المالية.ماذا تنتظر من الملك؟ اذا كانت هناك فعلا التلاعبات و التحايل تجاهك ،فالقضاء المغربي سيقول كلمته.ولو ان المنعدمين والحقودين واعداء الوطن يرون عكس ذلك.
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25 - Souaf السبت 01 دجنبر 2018 - 12:53
اللهم اكفني شر المغاربة والمغربيات. امين....
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26 - سعيد السبت 01 دجنبر 2018 - 12:55
الى بنت الرباط
اختي هي ماشي حوتة واحدة بل هن حوتات كثيرات للاسف الشديد. قلة التربية والمسؤولية مسؤولية الوالدين الجهال الطماعون أولا الذين يربون ابناءهم على الجشع وقلة الدين.
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27 - Sam السبت 01 دجنبر 2018 - 12:56
على المحكمة فرض تأدية النفقة للطفل. الزنا يورث الفقر
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28 - مامادو السبت 01 دجنبر 2018 - 12:57
هذه هي ثمار الثقافة العلمانية التي أتى بها المستعمر الفرنسي والحركات النسائية التي زرعها أعوانه في المخزن وبلاطه والتي هتكت ستر المرأة المغربية ونزعت عنها حايكها ولثامها وجردتها من حشتمها ووقارها وأخلاقها وجعلت منها بضاعة مبتذلة لا تصلح الا للجنس والبغاء والسحر والنصب والاغتصاب بدل أن تقول مخلوقا ذو قيمة وذو عقيدة تربي الاجيال على الايمان والأخلاق الفاضلة والمروءة والنخوة والشجاعة والنتيجة هاهي دمار مجتمع بأكمله وانتشار فضائحه بالجملة
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29 - kholtei السبت 01 دجنبر 2018 - 12:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرة أخرى عملية نصب واحتيال على المغاربة والأجانب .تونسيين وكويتيين والقائمة طويلة .
أين الحياء أين القيم المغربية الأصيلة؟
كيف تسمح أسرة لابنتها بالقيام بهذه الأعمال لا أخلاقية والتي تتنافى مع الدين الإسلامي ؟
كيف تسمح بتلفيق التهم وتضليل العدالة وتشويه صورة المغرب؟
هل سنقبل دائما بهذه الأحداث والتي تكرس لما يروج، للأسف، على المغرب: بلد الدعارة والتزوير؟ بدل أن نفتخر بإسلامنا وتسامحنا ونفخر بصورة المغاربة الحقيقيين الذين لهم غيرة على دينهم وبلدهم الحبيب؟
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30 - aziz السبت 01 دجنبر 2018 - 12:58
A la condition que ce soit vraie.
"la vengeance est un plat qui se mange froid"
"بالمهل كايتنكل بودنجال"
Il aurait fallu terminer la procédure du mariage, l'emmener en Tunisie, surtout pas en Suisse....
le reste.... je n'ai pas besoin de te faire un dessin.
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