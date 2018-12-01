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كُتّاب وآراء
رحلات الهجرة السرية تطيح بثمانية أشخاص في سلا
قالت مديرية الأمن الوطن إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا قد تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة، بين الأمس واليوم، وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.
وذكر بلاغ للمديرية أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف 8 أشخاص، يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والوساطة في ذلك، كما تم ضبط 13 مرشحا ينحدرون من مدن مختلفة، والذين سلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و 20 ألف درهم للمنظمين مقابل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة.
وتابع المصدر: "إجراءات التفتيش مكنت من حجز 4 سيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين من أماكن مختلفة نحو مكان انطلاق زوارق الهجرة غير المشروعة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية، وسترة للنجاة وهواتف محمولة، علاوة على 150 لترا من المحروقات".
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.