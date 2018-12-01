شرطي يتصدى لمقتحم حاجز أمنيّ بإطلاق الرصاص

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الدولي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة رباعية الدفع بالقرب من منطقة تازناخت، على بعد 130 كيلومتر تقريبا من مدينة ورزازات، حيث حاول اقتحام نقطة المراقبة الأمنية التي تم تنصيبها لتوقيفه، مما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، وذلك قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه بعدما ترجل من السيارة وحاول الفرار.

عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة أسفرت عن حجز كمية تناهز طنا من مخدر الحشيش، معبأة في 40 كيسا، علاوة على مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، وسكين من الحجم الكبير وحاوية مملوءة بالبنزين، علاوة على لوحات ترقيم مزورة خاصة بالسيارات.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.