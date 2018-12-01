24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)

  2. بنهيمة: العولمة والهشاشة (5.00)

  3. قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين (5.00)

  4. النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد (5.00)

  5. غرق زورق شراعي لفرنسيين يستنفر سلطات برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطي يتصدى لمقتحم حاجز أمنيّ بإطلاق الرصاص

شرطي يتصدى لمقتحم حاجز أمنيّ بإطلاق الرصاص

شرطي يتصدى لمقتحم حاجز أمنيّ بإطلاق الرصاص
هسبريس من الرباط
السبت 01 دجنبر 2018 - 19:05

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الدولي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة رباعية الدفع بالقرب من منطقة تازناخت، على بعد 130 كيلومتر تقريبا من مدينة ورزازات، حيث حاول اقتحام نقطة المراقبة الأمنية التي تم تنصيبها لتوقيفه، مما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، وذلك قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه بعدما ترجل من السيارة وحاول الفرار.

عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة أسفرت عن حجز كمية تناهز طنا من مخدر الحشيش، معبأة في 40 كيسا، علاوة على مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، وسكين من الحجم الكبير وحاوية مملوءة بالبنزين، علاوة على لوحات ترقيم مزورة خاصة بالسيارات.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.