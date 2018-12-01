تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكنت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية سطات، اليوم السبت، من تفكيك عصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة أشخاص لهم سوابق عدلية، اثنان منهم موضوع مذكرات بحث من قبل المصالح الأمنية، للاشتباه في اقترافهم سرقات متعددة لمحتويات السيارات المركونة في باحات الاستراحة بكل من مدن بنكرير وسطات وبرشيد والدار البيضاء.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، وينحدرون من المحمدية والدروة وبرشيد، جاء بعد كمين أشرف عليه قائد درك سرية سطات، إلى جانب عناصر المركز القضائي، حيث تمّ حجز سيارة مأجورة ومعدات كان يستعملها الموقوفون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وزادت المصادر نفسها أن النيابة العامة باستئنافية سطات أعطت تعليماتها لعناصر المركز القضائي بقطر السيارة إلى مركز الدرك، ووضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم تمهيديّا في محاضر قانونية، مع عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في التّهم المنسوبة إليهم.