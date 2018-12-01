24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل
- إبقاء شعلة الأمل ضرورة مجتمعية إستراتيجية
- قراءة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني
- صوت العقل والحكمة
- وجوهٌ عارية
أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)
- "تجمع البتروليين" يرد على الداودي: أسعار المحروقات منخفضة - (75)
- سويسري تونسي: "قنبلة جنس" أعطبتني .. أستغيث بالملك لإنصافي - (74)
- مبروكي يرصد "الحفلات الجنسية الرضائية" في الفضاءات المزدحمة - (65)
- أطباء يستنكرون الاقتطاعات .. ووزارة الصحة: الأجر مقابل العمل - (49)
- نوال بنعيسى: الريف مظلوم وأبناؤه لن يستسلموا رغم السجن والقمع - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات
تمكنت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية سطات، اليوم السبت، من تفكيك عصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة أشخاص لهم سوابق عدلية، اثنان منهم موضوع مذكرات بحث من قبل المصالح الأمنية، للاشتباه في اقترافهم سرقات متعددة لمحتويات السيارات المركونة في باحات الاستراحة بكل من مدن بنكرير وسطات وبرشيد والدار البيضاء.
وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، وينحدرون من المحمدية والدروة وبرشيد، جاء بعد كمين أشرف عليه قائد درك سرية سطات، إلى جانب عناصر المركز القضائي، حيث تمّ حجز سيارة مأجورة ومعدات كان يستعملها الموقوفون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.
وزادت المصادر نفسها أن النيابة العامة باستئنافية سطات أعطت تعليماتها لعناصر المركز القضائي بقطر السيارة إلى مركز الدرك، ووضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم تمهيديّا في محاضر قانونية، مع عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في التّهم المنسوبة إليهم.