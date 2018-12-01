24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)

  2. بنهيمة: العولمة والهشاشة (5.00)

  3. قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين (5.00)

  4. النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد (5.00)

  5. غرق زورق شراعي لفرنسيين يستنفر سلطات برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات

تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات

تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 01 دجنبر 2018 - 20:10

تمكنت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية سطات، اليوم السبت، من تفكيك عصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة أشخاص لهم سوابق عدلية، اثنان منهم موضوع مذكرات بحث من قبل المصالح الأمنية، للاشتباه في اقترافهم سرقات متعددة لمحتويات السيارات المركونة في باحات الاستراحة بكل من مدن بنكرير وسطات وبرشيد والدار البيضاء.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، وينحدرون من المحمدية والدروة وبرشيد، جاء بعد كمين أشرف عليه قائد درك سرية سطات، إلى جانب عناصر المركز القضائي، حيث تمّ حجز سيارة مأجورة ومعدات كان يستعملها الموقوفون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وزادت المصادر نفسها أن النيابة العامة باستئنافية سطات أعطت تعليماتها لعناصر المركز القضائي بقطر السيارة إلى مركز الدرك، ووضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم تمهيديّا في محاضر قانونية، مع عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في التّهم المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.