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الرئيسية | حوادث | النيران تلتهم سيارة للنقل المدرسي في أولاد امراح

النيران تلتهم سيارة للنقل المدرسي في أولاد امراح

النيران تلتهم سيارة للنقل المدرسي في أولاد امراح
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 01 دجنبر 2018 - 23:25

أتى حريق، مساء اليوم السبت، على سيارة للنقل المدرسي الخصوصي بالجماعة الترابية أولاد مراح، في قيادة سيدي حجاج نواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن الحريق اندلع بسيارة النقل المدرسي على الطريق الرابطة بين سيدي حجّاج ومدينة ابن أحمد، حين كان السائق يقوم بتجريب السيارة بعد خضوعها للإصلاح.

وانتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطة المحلية، وعناصر من درك أولاد مراح سيدي حجاج، التي قامت بمعاينة الحادث وفتح بحث في الموضوع لتحديد ظروف اندلاع الحريق.

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