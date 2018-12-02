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كُتّاب وآراء
طعنات قاتلة تهز "حي بنسركاو" في مدينة أكادير
لفظ شاب، يبلغ عمره 28 سنة، أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، في أكادير، متأثرا بنزيف حادّ نجم عن تلقيه طعنات بسلاح أبيض في حي بنسركاو بـ"عاصمة سوس".
واستنادا إلى شهود عيان فقد نشب عراك بين الضحية وغريم له بسبب خلاف بينهما، فاستلّ سلاحا أبيض ووجه طعنات قاتلة إلى الضحية من الخلف، كانت كافية لإزهاق روحه، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة، كما تم تحديد هوية الضنين، وحرّرت مذكرة بحث وطنية من أجل إيقافه.
وطالبت فعاليات جمعوية بحي بنسركاو، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة إحداث مفوضية للأمن الوطني عوض الاكتفاء بدائرة أمنية، وذلك بالنظر إلى الارتفاع الملفت للكثافة السكانية في هذا التجمع.