درك تزارين يوقف متورطا في "الاعتداء على طفل"

محمد آيت حساين

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين بإقليم زاكورة، زوال اليوم الأحد، من إيقاف شخص في عقد الثالث، كان في حالة فرار، بعد صدور في حقه مذكرة بحث وطنية، إثر تورطه في الاعتداء والتعذيب الذي تعرض له الطفل "خ. ا" المنحدر من جماعة تغبالت.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المصالح الأمينة ذاتها توصلت بمعلومات دقيقة حول المبحوث عنه الموقوف "ع.أ" بعد عودته من مدينة تنغير عبر سيارة أجرة كبيرة متجها صوب مسقط رأسه بجماعة تغبالت، فألقت القبض عليه بمركز تزارين.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن المتهم الموقوف، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، سيتابع بتهم الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والتعذيب ومحاول القتل مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للفصول 114 و392 و393 و394 من القانون الجنائي.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين تمكنت، في وقت سابق، من إيقاف أحد المشتبه في تورطهم في القضية البالغ من العمر حوالي 17 سنة، وجرى تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، والذي قرر متابعته بالاعتداء على طفل في دوار أيت مناد، التابع لجماعة تغبالت بإقليم زاكورة في حالة اعتقال.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الطفل "خ. ا" لا يزال يتابع العلاج بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات، مشيرة إلى أن الطفل تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة العناية المركزة.