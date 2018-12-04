درك أولاد حسون يحجز 20 طنا من "ماء الحياة"

إبراهيم مغراوي

حجزت عناصر من الدرك بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، الإثنين، حوالي 20 طنا من مسكر ماء الحياة، بعد مداهمة خمسة معامل سرية بدوار كرتاوة لصنع الخمور التقليدية بالجماعة نفسها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك لم تتمكن من توقيف صاحب المعامل، الملقب بـ"قريطيسة"، فأصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه، من أجل تهمة تشييد خمسة معامل سرية لإنتاج المسكر المذكور بالمنطقة ذاتها.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي حجزت خلال عملية مداهمتها لهذه المعامل العديد من التجهيزات الخاصة بالطبخ والتقطير وقنينات غاز من الحجم الكبير، إلى جانب أكياس من التين الجاف الذي يستعمل في إنتاج المسكر المذكور.