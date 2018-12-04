الجيش يفجر "قنبلتين فرنسيتين" في ضواحي غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

قامت الفرقة المتخصصة في تفكيك المتفجرات، التابعة لثكنة القوات المسلحة الملكية بتازة، الإثنين، بتفجير قنبلتين موقوتتين تعودان إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، تم اكتشافهما مطمورتين بالمكان المعروف بـ"بورويز" ضواحي غفساي.

وتم العثور على هذين الجسمين المتفجرين بالصدفة من طرف عمال يشتغلون على تشييد محطة لتصفية المياه العادمة، في إطار برنامج تأهيل مدينة غفساي.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه تم العثور، منذ بداية الأشغال بالموقع المذكور، على أزيد من عشرة قنابل وألغام، موضحة أن هذا العقار كان يشكل، خلال فترة التواجد الفرنسي بالمنطقة، حقلا للرماية ولتدريب جنود الاحتلال على استعمال الأسلحة والمتفجرات.