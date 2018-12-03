انتحار خمسيني شنقا يهز عين مجود نواحي تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

وضع شخص، يبلغ من العمر 52 سنة، حدا لحياته شنقا، مساء اليوم الإثنين، بحبل ثبته بغصن شجرة كائنة غير بعيد عن منزله بدوار عين مجود التابع لجماعة سيدي يحيى بني زروال بإقليم تاونات.

ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك، الأب لأربعة أبناء، كان يعاني، قيد حياته، من اضطرابات نفسية.

وفور توصلها بخبر الانتحار هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية للمنطقة نحو مكان الواقعة، حيث عاينت جثة الضحية وفتحت تحقيقا في شأن ملابسات الحادث.

هذا وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.