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الرئيسية | حوادث | انتحار خمسيني شنقا يهز عين مجود نواحي تاونات

انتحار خمسيني شنقا يهز عين مجود نواحي تاونات

انتحار خمسيني شنقا يهز عين مجود نواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 22:40

وضع شخص، يبلغ من العمر 52 سنة، حدا لحياته شنقا، مساء اليوم الإثنين، بحبل ثبته بغصن شجرة كائنة غير بعيد عن منزله بدوار عين مجود التابع لجماعة سيدي يحيى بني زروال بإقليم تاونات.

ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك، الأب لأربعة أبناء، كان يعاني، قيد حياته، من اضطرابات نفسية.

وفور توصلها بخبر الانتحار هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية للمنطقة نحو مكان الواقعة، حيث عاينت جثة الضحية وفتحت تحقيقا في شأن ملابسات الحادث.

هذا وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:00
كثير من الناس يلتجئون للانتحار فما السبب : السبب هو قلة الوعي والكثير من الناس جاهلين فرحمة الله الواسعة على من قتل مغدور أو في حادثة السير و توفي مريض فلن أترحم على من يموت في حالة شرب الخمر أو الإنتحار
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