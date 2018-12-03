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كُتّاب وآراء
قتيل وثلاثة جرحى في حادث مروري بشيشاوة
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بشيشاوة، اليوم الإثنين، تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، في وفاة شخص في حادث مروري، في الطريق الوطنية رقم 8، على مستوى جماعة السعيدات بالإقليم نفسه.
وقالت مصادر هسبريس إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في هذه الحادثة التي وقعت إثر اصطدام بين سيارتين خفيفتين.
وكانت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بشيشاوة انتقلت فور توصلها بإخبارية في الموضوع إلى مكان الحادثة، لجمع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تفيد في معرفة أسبابها وملابساتها.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى الإقليمي بمدينة شيشاوة.