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الرئيسية | حوادث | مصرع راكب دراجة هوائية في حادثة ضواحي وزان‎

مصرع راكب دراجة هوائية في حادثة ضواحي وزان‎

مصرع راكب دراجة هوائية في حادثة ضواحي وزان‎
هسبريس من وزان
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:35

لقي راكب دراجة هوائية مصرعه في حادثة سير وقعت ضواحي مدينة وزان، وتحديدا بمنطقة المطار العسكري الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة مصمودة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحادثة نتجت عن اصطدام قوي بين الدراجة وسيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أن هذا الاصطدام أدى إلى مصرع سائق الدراجة متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها، والتي توزعت بين الرأس والجسد.

وأضافت المصادر نفسها أنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الحادثة، في حين جرى إيداع الجثة مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي بوزان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - منير الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:49
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له يا كريم
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